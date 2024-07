Colpani alla Fiorentina, è ufficiale: il contratto e tutte le cifre

Ufficiale: Colpani alla Fiorentina, il comunicato

"Con i suoi gol e le sue giocate è stato tra i grandi protagonisti di un percorso bellissimo, - ha scritto il Monza sui propri canali ufficiali, salutando il "Flaco" Colpani - che ha portato il Monza il 29 maggio 2022 alla sua prima storica Promozione in A e a mantenere la categoria con due salvezze ottenute con largo anticipo. Con 12 reti segnate, - si legge - Colpani è attualmente il miglior marcatore della storia biancorossa in Serie A. Grazie ad Andrea per aver onorato i nostri colori e per tutte le emozioni vissute insieme".

La nota della Fiorentina su Colpani

Questa, invece, la nota emessa dalla Fiorentina di Rocco Commisso: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dall’ A.C. Monza. Colpani, nato a Brescia l’ 11 maggio 1999, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e, nell’ultima stagione con la maglia del Monza, ha realizzato 8 gol in 39 apparizioni. Il nuovo calciatore viola ha indossato, inoltre, le maglie delle Nazionali giovanili azzurre e, nel 2023, è stato anche convocato dalla Nazionale maggiore". Colpani, dunque, è ufficialmente viola: 4 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 12, per un totale di 16. Al calciatore, garantito un contratto fino al 2029 a circa 2 milioni netti a stagione.