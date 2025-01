Fiorentina, spunta Tzimas e c’è anche l’opzione Arnautovic  

Pablo Marí è ufficialmente un nuovo difensore della Fiorentina. Lo spagnolo ha sostenuto le visite mediche di rito nella giornata di ieri, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 nel quale è inclusa un'opzione per estendere il vincolo di un altro anno e portare la scadenza al 2027. Il classe '93 guadagnerà grosso modo gli stessi soldi percepiti in Brianza, circa 1,6 milioni a stagione, e ha già conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra al Viola Park. Dove tra l'altro è stato realizzato uno scatto con Raffaele Palladino, che lo ha voluto fortemente in quanto lo conosce dai tempi di Monza. «Non vedo l'ora di indossare questa maglia già in questo weekend» le parole di Marí, il cui acquisto va nella direzione di confermare l'unità d'intenti con il tecnico campano.

Fiorentina, le mosse in attacco

Nel frattempo, la Fiorentina temporeggia sull'esterno offensivo: la priorità è di nuovo il vice Kean. Nelle ultime ore la dirigenza viola si è mossa per il centravanti Stefanos Tzimas, di proprietà del Paok ma in prestito al Norimberga che, per riscattarlo a giugno, dovrebbe versare nelle casse dei greci 18 milioni di euro. Pradè e Goretti girerebbero la stessa cifra al Paok per comprarlo al posto del Norimberga a cui, poi, destinerebbero 4-5 milioni in modo da averlo già a gennaio. Assicurandogli anche il 15% sulla futura rivendita del calciatore. Tuttavia la controparte non è convinta: sostiene di poter monetizzare la massimo dalla cessione di Tzimas procedendo non prima di giugno. Su di lui ci sono anche Liverpool, Brighton e Chelsea.

Opzione Arnautovic per i viola

Ecco che la Fiorentina ha in mano un'altra opzione: Marko Arnautovic. La punta dell'Inter è stata proposta ai viola che stanno valutando la possibilità di prenderlo in questi ultimi giorni di mercato. Il classe '89 accetterebbe di buon grado un trasferimento a Firenze, purché gli venga prospettato un contratto di diciotto mesi a 2,5 milioni a stagione. La società di Rocco Commisso in poche parole si sta muovendo per sostituire Christian Kouame, che potrebbe andarsene presto. Su di lui c'è il pressing dell’Empoli, tenendo sempre d'occhio anche il Torino, il Leganes e pure il Cagliari. Jonathan Ikoné, invece, è a un passo dal Como: l'esterno francese passerà nelle prossime ore al club allenato da Cesc Fabregas in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.

A centrocampo

L'altro grande tema è quello del mediano, coi viola che spingono per avere Warren Bondo del Monza in quanto è il giocatore che si avvicina di più alle caratteristiche richieste da Palladino. I brianzoli vogliono una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro per privarsi del suo cartellino. Da tenere presente l'opzione Nicolò Fagioli: il nodo sta nella formula forse più che nelle cifre, perché la Juventus lo vuole cedere a titolo definitivo. Al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Al momento né Fiorentina, né Milan, né Marsiglia vanno oltre il prestito con diritto. Piace anche Jacopo Fazzini dell'Empoli, tanto più che si potrebbe fare per meno di 15 milioni. Il tempo stringe e la Fiorentina deve chiudere in fretta il centrocampista per consentire a Palladino di lavorare con la squadra ritoccata.