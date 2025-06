Fiorentina, Kean in salita: contatti con il Manchester United

Da dopodomani comincia il ballo: sarà la prima delle due settimane di validità della clausola rescissoria di Moise Kean. Quindici giorni di passione, attesa e speranza. Quella dei tifosi viola, che sperano di poter contare ancora sui gol del proprio centravanti. L'unico ad aver convinto veramente la piazza da dopo l'addio di Dusan Vlahovic nel gennaio del 2022. La Fiorentina ci ha creduto e ha accettato di aggiungere una clausola da 52 milioni nel suo contratto. O meglio: l'ha approvata per non meno di quella cifra. I procuratori del calciatore l'avrebbero voluta anche più bassa. Invece i viola l'hanno alzata e compressa in un lasso di tempo di due settimane.

Kean, le avances inglesi

Il Manchester United è sempre vigile. Seppure non abbia (ancora) presentato un'offerta concreta, si fa vivo regolarmente per monitorare la situazione del classe 2000. I Red Devils devono decidere su quale attaccante puntare, ma non c'è dubbio che Kean sia uno dei preferiti. Ecco che il fascino della Premier League e di Old Trafford potrebbero tentare l'ex Juventus, al quale sarebbe garantito anche un ingaggio da top player. Lo United lo ha seguito ogni domenica nel corso della stagione, e non intende perderlo di vista. Molto più defilato l'Arsenal, che per adesso non ha fatto grandi approcci.

L'Arabia in pressing

Come noto, l'unico club che ha avanzato un'offerta effettiva è l'Al-Qadsiah di Aubameyang e Nacho Fernández. I sauditi hanno assicurato alla Fiorentina di poter pagare la clausola, e si sono già mossi con gli agenti del calciatore. Offrendo uno stipendio altissimo: 15 milioni di euro. La controparte ha giocato al rialzo chiedendo 20 milioni. La sensazione è che non sia complicato trovarsi a metà strada, piuttosto bisognerà capire cosa intenda fare il ragazzo. Non sarebbe più una questione di carriera in quel caso: si tratterebbe di una decisione legata all'aspetto economico. È legittimo che i milioni arabi facciano gola.

Kean, gli altri club interessati

Il Fenerbahce di Mourinho si è fatto da parte per via dei costi elevati dell'operazione. In Serie A non si è palesato nessuno, se non il Milan con qualche timido sondaggio che comunque è rimasto tale. Per il resto è tutto in divenire. Non è da escludere che da martedì facciano capolino nuovi acquirenti che, finora, hanno scelto di rimanere nell'ombra per pura strategia. Kean ha deciso di non sbilanciarsi e di valutare tutte gli scenari che gli si dovessero presentare dal primo al quindici luglio. La Fiorentina valuta i profili di Roberto Piccoli e Sebastiano Esposito per rinforzare l'attacco in caso di addio del venticinquenne attaccante di Vercelli.