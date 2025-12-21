Fiorentina a Paratici, le parti sempre più vicine: tutti i retroscena della trattativa

FIRENZE - La Fiorentina ha individuato il dirigente a cui affidare management e responsabilità dell’area tecnica , con il compito di indicare le linee guida al Viola Park per consentire alla squadra di uscire da una gravissima crisi e scongiurare così un’umiliante retrocessione nella stagione che condurrà al Centenario del club: si tratta di Fabio Paratici, 53 anni, un passato lontano alla Sampdoria per iniziare la carriera da direttore sportivo e un passato più recente alla Juventus , alla fine anche da amministratore delegato dopo la partenza di Marotta con destinazione Inter, ma sempre con competenze legate alla gestione della parte tecnica. E un presente al Tottenham , dove da fine ottobre è rientrato con pieni poteri nel ruolo di direttore sportivo coadiuvando Johan Lange, una volta scontata la squalifica di trenta mesi avuta per le plusvalenze fittizie nella fase conclusiva del lungo periodo bianconero.

Commisso chiama, Paratici pronto a dire sì

Proprio l’attuale legame con gli Spurs è un problema-non problema, nel senso che Paratici si libererebbe dalla società londinese con cui tra l’altro è in ottimi rapporti e tutto lascia pensare che possa farlo in tempi stretti per rispondere sì alla chiamata della Fiorentina. Alla chiamata di Rocco Commisso: l’ex Juventus ha parlato con l’imprenditore italo-americano aprendo di fatto alla collaborazione in viola e ha parlato con il direttore generale Ferrari, emanazione e punto di riferimento a Firenze dello stesso Commisso. Molto più di colloqui per conoscersi telefonicamente e chiacchierate non di maniera: con l’esigenza non più rinviabile di inserire una figura di provata esperienza ad alti livelli nell’organigramma della Fiorentina per operare una sorta di rivoluzione, le due parti sono andate subito al nocciolo della questione trovando immediata sintonia su quasi tutti gli argomenti trattati, al punto da far pensare a un accordo non lontano sempre per la necessità di non rinviare oltre la scelta con il mercato alle porte e una situazione di classifica che richiede interventi drastici.

Alla Fiorentina ritroverebbe tre ex juventini

Contattato Giuntoli viceversa senza alcun esito, la Fiorentina è andata su Fabio Paratici nella convinzione che sia il manager giusto per fare tutto questo, il manager che sul mercato sappia coniugare alla perfezione le istanze economiche del club con le pressanti necessità di modificare a fondo, rinforzandolo, un gruppo che sta precipitando verso la Serie B senza opporre alcun di tipo di reazione, se non il fare rassegnato di chi non ha forza né carattere per invertire il corso delle cose. Paratici rimane sempre il dirigente che nei dieci anni alla Juventus ha portato tra gli altri Pogba, Pirlo, Tevez e Dybala, che ha reso possibile il clamoroso trasferimento a Torino di Cristiano Ronaldo seppur poi affare a suo modo nocivo per le casse bianconere, che ha vinto scudetti e Coppe, che ha conosciuto e visto crescere Kean, Fagioli e Nicolussi Caviglia, tanto per dire tre che ritroverà al Viola Park - se l’intesa per diventare nuovo riferimento dell’area tecnica come sembra ci sarà - entrando diretto e deciso anche dentro uno spogliatoio da scuotere e responsabilizzare. E a domani ogni giorno diventa buono per avvicinare l’arrivo di Paratici a Firenze.