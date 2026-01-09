La Fiorentina ha il sì di Baldanzi: cosa chiede la Roma e le sue condizioni fisiche

Dopo Marco Brescianini la Fiorentina è in cerca di un altro centrocampista, più offensivo, tecnico e predisposto al dribbling. È il caso di Tommaso Baldanzi , che un paio di settimane fa era stato chiesto alla Roma con cui il giocatore ha un contratto valido fino al giugno del 2028. Un primo approccio e niente più, ma comunque significativo visto che i viola hanno già riscosso il benestare del ragazzo a trattare. Le sue caratteristiche farebbero al caso di Paolo Vanoli che in prospettiva sarebbe interessato a passare al 4-2-3-1 dopo aver sdoganato, in queste ultime settimane, la retroguardia a quattro.

Nuovo incontro per Baldanzi

La Fiorentina insiste, tanto che è in programma per la prossima settimana un nuovo incontro con la Roma in modo da approfondire il tema e capire se ci siano gli effettivi margini di manovra per parlare di cifre dopo il primo sondaggio esplorativo dei giorni scorsi. Da tenere presente anche la condizione atletica del calciatore, ancora alle prese con un problema al retto femorale destro. Sta di fatto che l’operazione è possibile: la dirigenza viola è interessata e proverà a intensificare i contatti. La prossima settimana ci potrebbero essere delle novità importanti in questo senso.

Fiorentina, missione esterno

La Fiorentina vuole cautelarsi pure sugli esterni. C’è la volontà di ripopolare la rosa di giocatori con quel tipo di caratteristiche per permettere a Vanoli di insistere sul 4-3-2-1 (o 4-2-3-1 in prospettiva). Tra i profili al vaglio c’è Benjamin Dominguez del Bologna. L’arma della dirigenza viola può essere la volontà del calciatore di giocare con più continuità. Per questo il suo procuratore sta cercando una soluzione concreta. Tuttavia il club rossoblù non è intenzionato a scendere a patti: non lo cederà a meno di un’offerta da come minimo 10-12 milioni e senza avere un’alternativa già pronta. Ecco perché la situazione oggi resta complicata.

Le alternative

Sempre Jeremie Boga sullo sfondo. Ricordiamo che l’ex Sassuolo farà il possibile per lasciare la squadra rossonera a causa degli ultimi scontri avuti coi tifosi francesi. Pertanto non è da escludere un inserimento della Fiorentina. Che monitora anche Cyril Ngonge, obiettivo fin dal gennaio del 2024. L’attaccante belga di proprietà del Napoli è in prestito al Torino, che ne detiene il diritto di riscatto. Ma potrebbe partire già nel mercato invernale. Tutto sta nel capire quando la società viola deciderà di accelerare per assicurarsi un nuovo esterno offensivo dopo l'innesto di Solomon della settimana scorsa.