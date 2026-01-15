La Fiorentina vuole Fabbian: qual è il prezzo fissato dal Bologna

La Fiorentina insiste per Giovanni Fabbian del Bologna. Il classe 2003, nei radar anche della Lazio, piace e anche parecchio, non a caso la dirigenza viola lo chiede ai rossoblù dalla scorsa estate. Sarebbe la pedina giusta da consegnare al tecnico Paolo Vanoli per potenziare il suo 4-3-3. Tuttavia i felsinei - a cui il giocatore è legato da un contratto biennale - non sono ancora convinti di lasciarlo partire. Serviranno almeno 15 milioni di euro e soprattutto un sostituto pronto. In più c'è da considerare che è un elemento molto apprezzato da Vincenzo Italiano. Quindi non sarà facile. Gli emiliani dovranno decidere cosa fare del centrocampista, consci dell'interesse di Paratici e Goretti.

Harrison non ancora preso: cosa succede

C’è una bozza d’accordo tra la Fiorentina e Jack Harrison per l’arrivo dell’esterno d’attacco alla corte di Vanoli. Manca l’intesa con il Leeds United sulle cifre e soprattutto la formula. I viola optano per il prestito con diritto di riscatto a 10-12 milioni, mentre gli inglesi preferirebbero inserire l’obbligo a 15-17 milioni. Il nodo è legato principalmente ai termini dell’operazione, con il Leeds che pretende più garanzie. Nelle prossime ore i due club proveranno a smorzare le proprie posizioni, sta di fatto che il classe 1996 rimane l’obiettivo numero uno per la fascia destra. Sono attese novità entro breve. La Fiorentina tiene presente altri nomi per quella zona del campo, tra cui Daniel Maldini dell'Atalanta. Il figlio d'arte piace dai tempi di Pradè e tra l'altro è della scuderia di Beppe Riso, lo stesso agente di Brescianini e Baldanzi (anche se quest'ultimo non è arrivato). I viola hanno manifestato il loro interesse con Riso proprio nell'ambito delle due trattative precedenti. Sullo sfondo rimane l'esterno del Napoli, in prestito al Torino, Cyril Ngonge, molto gradito per via delle caratteristiche tecniche. Più defilato Jeremie Boga, che ha chiesto la cessione al Nizza.

I nomi per la difesa e le cessioni

L'idea è quella di assicurare a Vanoli un centrale di piede mancino. Ecco perché può tornare di moda Diogo Leite, classe 1999 in forza all'Union Berlino. Il suo contratto scadrà a giugno, quindi la Fiorentina può approfittarne per strapparlo ai tedeschi a prezzo di saldo. Ma la società viola rifletterà bene sulla scelta del difensore: c'è la volontà di portare a Firenze un calciatore qualità per alzare il livello di una retroguardia particolarmente in difficoltà quest'anno. Da non scartare anche le opzioni Rodrigo Becao (Fenerbahce) e Diego Coppola (Brighton), entrambi ancora nella lista del club di Commisso. Tanto per cominciare Mattia Viti diventerà un nuovo difensore della Sampdoria. Il classe 2002 ha risolto il prestito con la Fiorentina ed è tornato al Nizza: nella giornata di oggi firmerà il suo nuovo contratto coi blucerchiati per il prestito secco fino a giugno. Blindato Rolando Mandragora: in questa fase l'ex Juventus è considerato incedibile, al pari di Fagioli, Kean e Dodo. Amir Richardson è ancora in trattativa col Nizza, che però dovrà sfoltire la rosa per farlo entrare. Infine Hans Nicolussi Caviglia aspetta novità dal Venezia (proprietario del suo cartellino) che potrebbe ricevere una seconda offerta dal Cagliari per l'innesto a titolo temporaneo.