Fiorentina, la tentazione è Gustavo Sá. Assalto a Volpato

La settimana della verità è appena cominciata. La Fiorentina si è imposta di programmare concretamente la campagna acquisti solo dopo l’annuncio dell’allenatore, cosa che avverrà a breve. Entro l’inizio della sessione di trattative, che quest’anno cadrà qualche giorno prima rispetto al solito e cioè il 29 giugno, la dirigenza viola vorrà avere le idee chiare sulla base dei confronti che terrà con il tecnico, le cui disposizioni tattiche saranno decisive per la scelta dei giocatori da "aggredire". Ci dovranno essere massima condivisione e sintonia per predisporre una rifondazione dell’organico coerente e propositiva, onde evitare di imbattersi in un altro pasticcio.

Gustavo Sà piace alla Fiorentina: le alternative

Tra le priorità della Fiorentina c’è la ricostruzione del comparto esterni, che ha visto le partenze di Solomon ed Harrison. Ecco perché circola il nome di Cristian Volpato, classe 2003 gradito a Fabio Grosso che lo ha allenato al Sassuolo apprezzandone duttilità e talento. Oggi la situazione del calciatore è legata al futuro di Berardi con cui si contende il posto in neroverde. E in ogni caso l’ad Carnevali non scenderebbe a patti: la base d’asta partirebbe da 15-20 milioni di euro. Sempre per il reparto offensivo, in particolare la trequarti, Paratici e Goretti seguono Gustavo Sá del Famalicão il cui prezzo è ad oggi inaccessibile (30 milioni). La società viola dovrà trovare una soluzione per la retroguardia, puntando ad accogliere un centrale preferibilmente di piede mancino. Uno dei nomi nel mirino è Viery del Gremio, ventunenne per il quale la Fiorentina ha già offerto 12 milioni rispediti al mittente. La richiesta è di 20 milioni: troppo per le casse del club di Giuseppe Commmisso. Ad ogni modo la squadra mercato proseguirà la sua ricerca accurata di un profilo con quelle caratteristiche, come Adam Obert del Cagliari. Il difensore slovacco, protagonista della salvezza rossoblù, costa circa 8-10 milioni di euro. È nella lista di Paratici e Goretti, anche se non in cima.

La situazione in uscita

Occhio alla situazione di Dodo e Fortini, in scadenza di contratto nel 2027 e lontani da un eventuale rinnovo. Per motivi diversi, entrambi i giocatori potrebbero lasciare la Fiorentina, che dovrà monetizzare dai loro addii. Allo stato attuale il cartellino di Dodo vale una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni. L'anno scorso la richiesta per il brasiliano era di 30 milioni. Il suo stipendio è di 1,5 milioni netti a stagione. Quanto a Fortini, che percepisce qualcosa come 40 mila euro l'anno, la dirigenza viola chiederebbe 6-7 milioni. Quindi a meno di colpi di scena saranno settimane calde dal punto di vista delle uscite e non solo delle entrate.