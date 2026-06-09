Fiorentina, vertice in America: Paratici conoscerà il budget

Fiorentina, Paratici ha scelto Grosso: domenica scorsa la call di benvenuto con la famiglia Commisso

DETTAGLI. L'ufficialità è di ieri, ma Grosso è di fatto il tecnico della Fiorentina da almeno una settimana. Risolte in poco tempo le ultime problematiche sullo staff e sul congedo dal Sassuolo, il 48enne romano ha già avuto modo di parlare, da remoto, con le alte sfere viola: domenica è stata organizzata una call per dare il benvenuto a Grosso, evento a cui hanno partecipato il presidente Giuseppe Commisso, la madre Catherine, collegati dal New Jersey, e il dg Alessandro Ferrari. Non era presente Paratici, ma è lui il vero motivo per cui Grosso ha scelto la Fiorentina, visto il legame che dura dai tempi della Juventus e la grande fiducia che il tecnico ha riposto nel dirigente. Contratto biennale con opzione per un terzo anno. Grosso significa progetto e progetto significa durata nel tempo, e pazienza; la società è consapevole delle difficoltà che avrà nel provare a rientrare in Europa (pure dalla porta sul retro).

Grosso: "Non amo mai fare promesse"

LE PAROLE. Per questo, a differenza di quanto successo meno di un anno fa con Pioli, che in ritiro ammiccava alla Champions, il nuovo arrivato sta coperto e non parla direttamente di obiettivi: «Non amo mai fare promesse - esordisce così ai canali ufficiali dopo aver ringraziato la presidenza per la fiducia - ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare».

Giuseppe Commisso: "Vogliamo aprire una nuova fase con energia ed ambizione"

IL PRESIDENTE. A corredo dell'annuncio della nuova guida tecnica arrivano anche le parole, scritte, di Giuseppe Commisso: «Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità».