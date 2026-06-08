Ufficiale, Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: "Non vedo l'ora di iniziare"

La notizia era attesa , adesso è arrivata l'ufficialità: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina . A darne l'annuncio è stato lo stesso club toscano attraverso un comunicato ufficiale. Il tecnico, reduce dal biennio alla guida del Sassuolo, ha firmato un contratto fino al giugno del 2028. Le sue prime dichiarazioni: "Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina".

Grosso alla Fiorentina, il comunicato

Questo il comunicato con cui la Fiorentina ha annunciato "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus. Il debutto alla guida di una Prima Squadra risale al 2017, sulla panchina del Bari in Serie B. Nel corso della sua carriera, il nuovo Mister viola ha allenato anche, tra le altre l’ Olympique Lione, il Frosinone ed il Sassuolo, centrando due promozioni dalla Serie B alla Serie A e raggiungendo, nel corso dell’ultima stagione alla guida dei neroverdi, l’ undicesimo posto in classifica da neopromosso. Tutta la Fiorentina è lieta di accogliere con grande entusiasmo un Campione del Mondo e un allenatore che ha dalla sua competenza, freschezza ed entusiasmo: benvenuto Mister Fabio Grosso! Il nuovo allenatore viola ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028".

Il presidente Commisso su Grosso: "Può costruire una Fiorentina più forte"

All'interno del comunicato sono presenti anche le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso: “Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!”.

Grosso: "Garantisco serietà, professionalità e coinvolgimento"

Quindi ha preso la parola lo stesso Fabio Grosso: “Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare”.