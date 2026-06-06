 La Fiorentina vuole Volpato: è la prima richiesta di Grosso

È un classico: l’allenatore cambia panchina e si porta dietro un calciatore . Uno di cui la nuova squadra ha bisogno, uno perfetto per il sistema di gioco anch’esso tramandato da una parte all’altra nel segno della continuità tecnico-tattica: ecco perché la Fiorentina punta su Cristian Volpato per il viaggio Sassuolo-Firenze insieme a Grosso .

Volpato perfetto per il modulo di Grosso: da valutare l'aspetto economico

L’italo-australiano, che intanto è passato dalla Under 21 azzurra alla Nazionale “Aussie” con cui disputerà il Mondiale, è perfetto per il 4-3-3 del tecnico romano ed è il più accessibile tra i rinforzi indicati dallo stesso Grosso che farebbero comodo al club viola nell’opera di ricostruzione. Ma anche per questa ragione ci sono mille cose da combinare, in primis l’aspetto economico e Paratici dovrà essere molto bravo bilanciare le esigenze: il viaggio da lunedì in America servirà a disegnare i contorni esatti degli investimenti sul mercato, però già così il ds sa che far quadrare (riducendolo) il monte ingaggi e stare dentro al budget stanziato dalla famiglia Commisso sarà impresa complicata. Ecco perché, in questo caso specifico legato soprattutto ai volgari soldi, Armand Laurienté e Ismael Koné, gli altri due favoriti dell’allenatore scelto per cercare di rilanciare la Fiorentina, non potranno arrivare a Firenze.

Interessi anche per Laurienté e Koné

Fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2029, l’esterno ivoriano di origini caraibiche ha gli occhi addosso di mezza Europa, combinazione ideale di tecnica, corsa e dribbling per esaltare il 4-3-3 di Grosso e di numerosi altri tecnici, non ultimo Vincenzo Italiano che lo avrebbe voluto al Bologna e che adesso ha messo in cima alla lista degli acquisti del Besiktas dopo essere volato ieri in Turchia per firmare con i bianconeri di Istanbul: insomma, per i motivi succitati e per la distanza da sempre da aste o qualcosa che ci somigli, l’interesse della Fiorentina per Laurienté andrà presto declinato con il verbo al passato. E il discorso varrà quasi sicuramente anche per Koné, tra l’altro indiziato a fare il percorso Sassuolo-Firenze ancora prima di Grosso, essendo il canadese con natali in Costa d’Avorio uno dei centrocampisti preferiti di Paratici e seguito già durante il campionato. Poi, le vicende di campo hanno preso il sopravvento e quando i neroverdi sono stati al Franchi lo scorso 26 aprile non erano i tempi giusti per provare ad abbozzare una trattativa, col risultato che adesso Koné ha gli occhi addosso della mezza Italia che conta in classifica e quelli di tante altre società straniere. In parole povere, se il Sassuolo deciderà di privarsene sarà per una cifra inaccessibile per la Fiorentina.

Nell'operazione Volpato può rientrare Nzola

Volpato di sicuro dei tre è quello che costa meno (una quindicina di milioni, contro i venti-venticinque di Laurienté e i trenta di Koné) e, soprattutto, nell’operazione può andare il riscatto di Nzola in direzione contraria. È giovane (23 anni a novembre), ha dimostrato buone cose, ha ampi margini di crescita e, come detto, sta benissimo nel tridente offensivo che Grosso utilizzerà per attaccare secondo usi e costumi non solo dell’esperienza in Emilia: siccome di esterni alla formazione viola ne servono tre e forse quattro, ad aprire gli arrivi può essere l’italo-australiano. Con il Mondiale da giocare, però, non subito.