La Fiorentina saluta Vanoli: "Gli siamo grati ma il nostro percorso insieme si interrompe"

Si separano ufficialmente le strade di Paolo Vanoli e della Fiorentina . Ad annunciarlo il club con una nota, diffusa per rendere pubblica la decisione di non proseguire con Vanoli ma soprattutto per ringraziare l'allenatore che ha issato la Viola fuori dalla zona retrocessione contribuendo alla conquista di una salvezza che, dopo un avvio in salita, era diventata un obiettivo tutt'altro che scontato.

La Fiorentina saluta Vanoli: "Strada complicata affrontata con grande cultura del lavoro"

Il comunicato della Fiorentina: "La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. Il tecnico e il suo gruppo di lavoro sono subentrati a novembre nel corso di una stagione che fino a quel momento aveva visto la squadra senza vittorie e all’ultimo posto della classifica. Solo una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza hanno permesso a Vanoli di ricreare le condizioni per ripartire e invertire la rotta. Nel massimo campionato nessuno era riuscito ad evitare la retrocessione con queste premesse e a ottenere la salvezza senza vittorie nelle prime quindici partite di campionato. È stata una strada complicata e piena di insidie ma il tecnico e il suo staff hanno lavorato incessantemente per garantire al Club la permanenza in Serie A".

"Gratitudine e stima per Vanoli rimarranno immutate"

La Fiorentina ha poi voluto evidenziare in maniera ancor più netta la riconoscenza e la stima nei confronti di Vanoli, che ha inoltre condotto la squadra ai quarti di finale della Conference League cedendo il passo al Crystal Palace, che ha poi vinto il trofeo: "Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l’uomo e per il professionista rimarranno immutate".

Commisso: "Grazie a Vanoli e al suo staff, hanno riportato fiducia, unità e compatezza"

Il presidente Giuseppe B. Commisso ha concluso: “Desidero ringraziare personalmente Paolo Vanoli e tutto il suo staff. Sono arrivati in un momento estremamente difficile della nostra stagione, con la squadra all’ultimo posto e ancora senza una vittoria, e hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi".

"Hanno riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a salvarsi. A Paolo e al suo staff resteranno sempre la mia gratitudine, il mio rispetto e i miei migliori auguri per il futuro. Al Mister ed a tutto il suo staff, la Fiorentina augura il meglio per il prosieguo della loro vita professionale e privata".