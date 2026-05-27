Crystal Palace-Rayo Vallecano diretta Conference League: segui la finale di oggi LIVE

È il giorno di Crystal Palace-Rayo Vallecano . Nella splendida cornice della Red Bull Arena di Lipsia , la squadra di Oliver Glasner sfida la formazione di Iñigo Pérez in occasione della finale della UEFA Conference League . Nelle rispettive semifinali, gli inglesi hanno eliminato gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, mentre gli spagnoli sono riusciti ad avere la meglio contro i francesi dello Strasburgo. Ora, l'ultimo passo verso la gloria. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:26

Glasner: "Emozionati ma pronti a giocarci questa finale"

Glasner a Sky prima di Crystal Palace-Rayo Vallecano: "Arrivare in finale è ciò a cui ambiscono tutte le squadre che partecipano a una competizione come questa. Abbiamo questa emozione straordinaria, quella di giocare questa finale. Abbiamo studiato il Rayo Vallecano".

20:25

Mateta: "Le finali si devono vincere"

Mateta a Sky prima di Crystal Palace-Rayo Vallecano: "Questa partita significa tanto per il Crystal Palace. Siamo per la prima volta in una finale europea. Abbiamo portato qui la nostra gente e vogliamo regalargli una gioia. Le finali si devono vincere".

20:23

Squadre in campo per il riscaldamento

Atmosferta carica di entusiasmo a Lipsia. Squadre in campo per il riscaldamento, accompagnate dal grande entusiasmo delle rispettive tifoserie.

20:17

Conference League, l'albo d'oro

Il Crystal Palace sarà la terza squadra inglese a vincere la Conference League o toccherà al Rayo Vallecano essere la prima spagnola? L'albo d'oro della UEFA Conference League.

2021/22 – Roma (1-0 al Feyenoord in finale)

2022/23 – West Ham (2-1 alla Fiorentina in finale)

2023/24 – Olympiacos (1-0 alla Fiorentina in finale dopo i tempi supplementari)

2024/25 – Chelsea (4-1 al Real Betis in finale)

20:03

Chi vince va in Europa League

In palio c'è anche un pass per la prossima edizione dell'Europa League. Non un dettaglio sia per il Crystal Palace sia per il Rayo Vallecano che non sono riusciti a chiudere i rispettivi campionati in zona Europa.

19:49

Le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Rayo Vallecano

Ecco le scelte ufficiali di Glasner e Perez:

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. Allenatore: Glasner.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin; de Frutos, Palazon, Alvaro Garcia; Alemão. Allenatore: Emery.

19:44

Dove vedere la finale di Conference League

Ecco come e dove seguire in diretta tv e live in streaming la super sfida tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. TUTTE LE INFO

19:38

Scontri e disordini a Lipsia prima di Crystal Palace-Rayo Vallecano: le immagini

A poche ore dalla sfida che deciderà la vincitrice della Conference League, in Germania ci sono già stati disagi con protagonisti gli ultras e le forze dell'ordine.

19:30

Crystal Palace-Rayo Vallecano, cresce l'attesa per la finale di Conference

A Lipsia va in scena l'ultimo atto della Conference League, che vedrà protagoniste Crystal Palace e Rayo Vallecano. Cresce l'attesa per il match organizzato alla Red Bull Arena, l'impianto più grande mai scelto per una finale di questa competizione UEFA. Fischio d'inizio previsto per le ore 21.

Red Bull Arena - Lipsia