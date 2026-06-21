Dodò vuole lasciare la Fiorentina ma senza strappi: il retroscena

Separazione sì, ma senza stracci lanciati o braccio di ferro. Almeno questa è la visione attuale della Fiorentina sulla questione Dodo: la situazione è nota a tutti, il brasiliano, a un anno dalla scadenza del contratto, si sente (anche legittimamente) un calciatore da Europa e vuole continuare a giocarci, quindi dicendo addio a Firenze dopo quattro anni. La Fiorentina pure apre alla partenza del proprio numero due, ma chiede quindici milioni di euro. Una cifra che in questo momento ha fatto desistere le due squadre - Roma e Napoli - che negli ultimi mesi si sono avvicinate. Soprattutto l'ultima stagione, altamente negativa come quella di tutta la Fiorentina, ha spento un po' i riflettori nei confronti di un esterno che a inizio 2022, quando giocava ancora nello Shakhtar Donetsk, era stato a un passo dall'essere acquistato dal Bayern Monaco per circa 30 milioni.