Ferrari: "Commisso non venderà la Fiorentina"

FIRENZE - La domanda di Firenze e dei tifosi viola: che cosa vuole fare la famiglia Commisso con e della Fiorentina? «Il desiderio e la volontà di Rocco - ha dichiarato Alessandro Ferrari, dg e uomo di fiducia della proprietà - saranno portati avanti da Giuseppe Commisso e dalla madre Catherine: ovvero dare alla Fiorentina un ruolo sempre più importante anno dopo anno. Quanto alle voci già smentite sulla possibile cessione del club, la famiglia Commisso non mette in vendita la Fiorentina e supporta il progetto di creare una Fiorentina solida e sostenibile: Rocco aveva il sogno di vincere a Firenze e anche il figlio e la moglie hanno lo stesso sogno. Vogliamo che l’ultima stagione non si ripeta mai più».