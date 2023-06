Di Francesco può portare Antonucci al Frosinone

FROSINONE - Dopo aver scelto l’allenatore che prenderà il posto di Fabio Grosso alla guida della squadra, vale a dire Eusebio Di Francesco (verrà ufficializzato tra poco più di una settimana), ora il Frosinone è al lavoro per rinforzare nel migliore dei modi la rosa con la quale affrontare il prossimo campionato di Serie A. E a tal proposito da ieri il direttore all’area tecnica del club di Viale Olimpia è a Milano per provare a chiudere qualcuna delle diverse trattative che ha intavolato da tempo. E il primo rinforzo sembrerebbe ben centrato nei radar. Stiamo parlando di Mirko Antonucci, attaccante esterno e all’occorrenza anche seconda punta o trequartista, reduce dall’ottima stagione con il Cittadella in cui è andato in doppia cifra realizzando undici reti in trentasette presenze (unica gara saltata proprio la trasferta in casa dei ciociari in quanto squalificato). Il classe ’99 piace da tempo ad Angelozzi, ma anche e soprattutto al tecnico Di Francesco, che lo conosce molto bene. Era stato infatti il nuovo allenatore del Frosinone a far esordire Antonucci in Serie A quando guidava la Roma. Esattamente il 24 gennaio 2018 nella gara del “Ferraris” contro la Sampdoria. Il “ragazzino” subentrò alla mezzora della ripresa a Ünder e in pieno recupero servì a Dzeko l’assist per il gol dell’ 1 a 1 finale. Qualche mese più tardi, arrivò anche la sua “prima volta” in Champions League nella semifinale contro il Liverpool vinta dai giallorossi per 4-2. Servirà un accordo con i veneti, non è escluso uno scambio.