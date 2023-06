Fabio Grosso saluta il Frosinone: "Mi avete dato amore"

Dopo l'annuncio di Benito Stirpe dei giorni scorsi, in cui comunicava l'addio di Fabio Grosso al Frosinone, l'ex campione del mondo ha pubblicato una lettera tramite i canali social del club gialloblù in cui saluta la squadra con cui ha ottenuto la promozione in Serie A. Di seguito le sue parole: "Ciao Frosinone, porterò sempre dentro di me, per sempre, il 'percorso' di questa magica avventura".