Retroscena Totti: cosa ha detto a Stirpe per portare Cristian al Frosinone

ROMA - Cristian Totti al Frosinone. Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi è vicinissimo all'approdo ai gialloblù: il classe 2005 ha infatti cambiato la sua biografia sull'account di Instagram in "official football player of Frosinone Calcio". Quello di Totti Jr, giocatore della Roma under 18, quello postato sui social sembra essere molto più di un indizio di mercato. La conferma arriva anche dal presidente giallazzurro, Maurizio Stirpe, che ha confermato l'arrivo del classe 2005 nella Primavera allenata dall'ex Lazio Angelo Gregucci.