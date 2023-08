Doppio colpo Frosinone, in arrivo Soulé e Kaio Jorge dalla Juve

Per il Frosinone è in arrivo un doppio colpo: dalla Juventus ci sono Kaio Jorge e Matias Soulé . Nel weekend si chiuderanno le operazioni per i prestiti dei due sudamericani. Si tratta del terzo arrivo dalla Juventus del Frosinone dopo quello di Barrenechea .

Kaio Jorge e Soulé al Frosinone: il momento di forma

Il brasiliano è tornato sotto i riflettori dopo la tripletta messa a segno nella partitella in famiglia all'Allianz Stadium. Ha saltato tutta la stagione scorso e parte di quella precedente per una lesione al teninde rotuleo. Ha continuato comunque a lavorare per tornare al top della forma. Ora al Frosinone può rimettersi in gioco. Soulè invece nella stagione 2022/2023 è diventato sempre più importante per Allegri che tra Serie A, Europa League e Coppa Italia l'ha messo in campo 16 volte. L'argentino ha segnato anche un gol contro la Sampdoria.