Kaio Jorge, futuro incerto ma si continua ad allenare

Kaio Jorge rimane in partenza. L'attaccante era tornato sotto i riflettori dopo la tripletta nella partitella in famiglia allo Stadium e riattirato su di se le sirene del mercato. Alla Juve in attacco è bloccato dai vari Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean e Yildiz . Ora il brasiliano aspetta di conoscere il suo futuro, intanto continua ad allenarsi .

Kaio Jorge, tra mercato e allenamenti

L'ex Santos nelle storie Instagram ha pubblicato dei video delle sue sedute in palestra. Prima con la palla medica e gli scatti, poi esercizi con l'elastico per i quadricipiti. Un modo anche per farsi vedere pronto dai diversi club che vogliono un suo arrivo in prestito.