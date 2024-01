Genoa, Zangrillo avvisa su Dragusin: "Nessuno ci prenderà per il collo"

Quello di Dragusin è uno dei nomi più caldi dell'attuale sessione di calciomercato. Il difensore è finito nel mirino del Napoli, con De Laurentiis che vorrebbe consegnare quanto prima a Mazzarri uno delle rivelazioni di questo campionato di Serie A. Sull'argomento è intervenuto Zangrillo ai microfoni di Sky, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra i rossoblu e il Bologna: "Siamo una grande società e come tale ci stiamo comportando. Dragusin è un grande giocatore e un grandissimo ragazzo, che grazie a questa società ha saputo esprimersi ad alti livelli. La nostra società non verrà presa per il collo da nessuno, non ha la necessità di vendere e deve comportarsi in modo sano nel rispetto della sua gente".