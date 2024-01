Gilardino, sfogo sul mercato Genoa: "Sto alla finestra e aspetto novità"

"Devono essere veloci e intervenire rapidamente. Non abbiamo tempo e non mi aspettavo di arrivare in una situazione del genere prima di questo ciclo di gare fondamentali. Mi aspetto risposte dalla società. Abbiamo una necessità oggettiva e reale di colmare determinate lacune sul mercato”. Così Alberto Gilardino aveva presentato la sfida in trasferta con la Salernitana, vinta dal suo Genoa con il finale di 2-1.