Salernitana-Genoa 1-2: Gilardino vince di rimonta e inguaia Pippo Inzaghi

SALERNO - Gol, emozioni e un brutto momento quando Retegui è stato colpito da uno dei tanti oggetti volati dagli spalti dell'Arechi. Tutto questo è stata Salernitana-Genoa, sfida della 21ª di Serie A vinta in rimonta dai rossoblù di Alberto Gilardino che grazie alle reti dello stesso Retegui e di Gudmundsson (su rigore il suo nono centro in campionato) centrano il sesto risultato utile di fila e salgono a +8 sulla zona retrocessione. Pesante invece il ko per Pippo Inzaghi (in tribuna per squalifica e sostituito dal suo vice Maurizio D'Angelo) al quale non basta l'immediato vantaggio firmato dal giovane Martegani per evitare il terzo ko di fila e riavvicinare i granata all'Empoli penultimo in classifica, che è ora a +4 sui granata grazie al successo sul Monza (agganciato invece a quota 25 dal Genoa).