SALERNO - Follia all'Arechi durante Salernitana-Genoa (vinta in rimonta per 2-1 dagli ospiti), con Retegui vittima di un lancio di oggetti che poteva portare a gravi conseguenze. È successo dopo il gol segnato dall'italo-argentino al 13', dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio in avvio con Martegani.