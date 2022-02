Marotta: “Vogliamo la seconda stella, Perisic e Handanovic rinnoveranno”

Beppe Marotta parla, a calmare le acque, dopo le due sconfitte della settimana, prima con il Liverpool – che ci poteva stare – e poi con il Sassuolo , invece più amara. L'amministratore delegato dell' Inter sceglie Sky Sport per indicare la rotta e parlare anche dei rinnovi che attendono nei prossimi giorni parecchi giocatori in scadenza.

Marotta: “Ci giochiamo tutto nell'ultimo chilometro”

Come fossimo a una corsa ciclistica, Marotta dice: “Ci giocheremo tutto nell'ultimo chilometro di questa bellissima corsa a tappe. In questo momento stiamo soffrendo, ma abbiamo la determinazione e la fiducia date dal nostro lavoro”. Un po' di preoccupazione aleggia: “Ci sono momenti nella vita e nello sport in particolare in cui bisogna essere consapevoli di dover soffrire. Dobbiamo avere la forza e la determinazione di continuare con la fiducia che ci deve essere accreditata dal percorso finora fatto in stagione. La classifica è importante, abbiamo vinto la Supercoppa e giochiamo in modo molto bello e spettacolare. La sconfitta di ieri è una lezione, una sconfitta meritata che ci deve dare lo spunto per analizzare, ma credendo in noi stessi. Ci vuole consapevolezza e gli obiettivi sono chiari. Siamo campioni in carica, dobbiamo difendere lo scudetto e puntare decisamente ad ottenere la seconda stella".

Marotta: “Brozovic rinnova in settimana, Lautaro va supportato”

Si parla dei singoli. Marotta analizza prima la situazione di Lautaro: “Nella vita dell'attaccante ci sono momenti di alti e bassi. Gli manca il gol, che è fondamentale per far crescere la sua autostima. Dobbiamo supportarlo affinché ritrovi la via della porta e possa tornare a essere quel giovane campione che conosciamo tutti". Sul rinnovo di Brozovic: "La società e il giocatore vogliono continuare insieme, questo è il dato di fatto. Nel giro di pochi giorni, al massimo una settimana, arriveremo a una firma che sancirà il prolungamento del contratto".

Marotta: “Perisic e Handanovic due grandi professionisti”

Ancora sui singoli: “Perisic e Handanovic? Sono professionisti da ammirare, sono in scadenza ma ogni giorno dimostrano un grande impegno. Entrambi meritano una riconferma da parte nostra, dobbiamo sederci con calma, non c'è fretta”. Sull'argenteria esposta ieri a San Siro dal Sassuolo: “E' il modello di un calcio fatto di spensieratezza e gioventù. Ha campioincini che potranno giocare un ruolo importante nel futuro come Raspadori, Scamacca e Frattesi. È una squadra spensierata e su questi ragazzi c'è l'interessa di molti club".