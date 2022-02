Liverpool: contro l'Inter rischia di fare a meno di Firmino e Jota

Liverpool: fastidio muscolare per Firmino, “starà fuori per un po'”

E' stato lo stesso Jurgen Klopp a fornire aggiornamenti sugli infortuni: “Firmino starà fuori per un po' a causa di un guaio muscolare”. Il giocatore, proprio a Milano, aveva giocato un ruolo da protagonista, segnando anche il gol dell'1-0 ad Handanovic, uscendo dalla panchina. Contro il Norwich non è sceso in campo per un infortunio muscolare che mette in dubbio la sua presenza per Anfield Road, l'8 marzo, quando arriverà l'Inter. Stesso discorso vale per Diogo Jota, uscito anzitempo proprio contro la squadra di Inzaghi: “Diogo non era disponibile contro il Norwich e non sappiamo quanto tempo ci vorrà per riaverlo in campo”. Si prenota per un posto da titolare Origi, finora schierato spesso nella parte finale dei match. Oltre naturalmente a Luis Diaz, in gol nell'ultima di campionato. Klopp, nonostante gli assenti, è stato comunque soddisfatto del 4-1 al Norwich: “Abbiamo giocato davvero un bel calcio e segnato gol meravigliosi. Abbiamo cambiato anche il sistema di gioco, passando al 4-4-2”.