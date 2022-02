"Il Bayern Monaco accelera per Bremer: Inter e Juve avvisate"

Bremer, il Torino non tratta per meno di 30 milioni

In tempi non sospetti Bremer aveva espresso il sogno di approdare al più presto in un club protagonista in Champions League e il Bayern risponde ovviamente al meglio a questo identikit. I tedeschi sono già al lavoro per sostituire Niklas Süle, che approderà al Borussia Dortmund a parametro zero dal prossimo 1° luglio, e le caratteristiche di Bremer avrebbero stregato i dirigenti bavaresi. Duttile, esplosivo in marcatura, forte tecnicamente e anche goleador, l’ex Atletico Mineiro potrebbe diventare una stella del prossimo mercato: il Toro lo valuta non meno di 30 milioni, cifra destinata ad aumentare e che già ora “spaventa” le italiane, comunque pronte a tenere testa al Bayern.