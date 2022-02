Fiorentina, via alla campagna per la sfida alla Juve di Vlahovic: "Non è una partita come le altre"

FIRENZE - Dopo la cruciale vittoria in campionato contro l'Atalanta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano non ha alcuna intenzione di fermarsi e attraverso i propri account social ha suonato la carica lanciando la sfida alla Juventus, in vista della semifinale di Coppa Italia che coinciderà con il ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze: "Non è e non può essere una partita come tutte le altre. Fiorentina e Juventus: una battaglia sportiva nel Franchi illuminato la notte del 2 marzo. Una squadra e una città compatti per vivere la semifinale di andata di Coppa Italia con il cuore in gola e la sciarpa viola sul collo. Tutti allo stadio per sostenere la nostra fede, i nostri colori. Per una serata di calcio totale ed emozioni profonde, per poter urlare la nostra passione e spingere ad una nuova impresa i ragazzi con la maglia viola", si legge nel comunicato pubblicato dal club toscano sul proprio sito ufficiale.