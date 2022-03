Onana saluta già l'Ajax: "Inter? Avevo bisogno di una nuova sfida"

Tutto si può dire meno che gli uiltimi 12 mesi vissuti da André Onana siano stati ordinari. Prima la tegola della squalifica di un anno per doping, poi ridotta a nove mesi, nella quale il portiere camerunese è incappato a febbraio, quindi la scelta di lasciare l’ Ajax a parametro zero per firmare per l’ Inter , poi a inizio 2022 l’avventura in Coppa d’Africa giocata in casa e vissuta subito dopo la fine della squalifica, ma conclusa in semifinale, quindi la decisione dello staff tecnico dei Lancieri di non schierarlo più da titolare negli ultimi mesi della lunga avventura di Onana in Olanda.

Tuttavia l’ex Barcellona è tornato ad indossare la maglia dell’Ajax in Eredivisie dopo oltre un anno (ultima presenza in campionato il 31 gennaio 2021 contro l'AZ) nella gara sorprendentemente persa per 2-1 contro i Go Ahead Eagles , visto l’infortunio di Remko Pasveer , l’esperto secondo portiere promosso come titolare durante la squalifica di Onana e poi confermato nel ruolo dal tecnico Erik Ten Hag.

Onana e la scelta dell'Inter: "Il mio tempo qui era finito"

Onana non ha avuto responsabilità particolari sui gol del Go Ahead e al termine del match si è presentato davanti alle telecamere della stampa olandese per spiegare la propria scelta di cambiare maglia: "Ho sempre dato il massimo per questo club, quindi penso che fosse importante per me cercare una nuova sfida - le parole di Onana all'emittente 'NOS' - Penso che fosse un mio diritto firmare o meno il rinnovo del contratto. Alla fine, la vita è fare delle scelte. Penso di aver fatto un ottimo lavoro per questo club già da tanti anni. Il mio tempo all'Ajax era finito".

Onana, l'Inter nel destino: quegli esordi nella 'Samuel Eto'o Academy'

Classe ’96 Onana, scartato dal Barcellona nel 2015 dopo cinque anni di settore giovanile e dopo essere approdato in blaugrana dalla 'Samuel Eto'o Academy', è reduce da cinque stagioni ad alto livello con l’Ajax, prima dell’attuale annata vissuta da spettatore. Con due titoli nazionali in bacheca e la cavalcata in Champions League fino alla semifinale nel 2019, dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus, Onana porterà all’Inter anche la propria esperienza internazionale per provare a contendere il posto a Samir Handanovic, al quale il club nerazzurro dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno per un’altra stagione.