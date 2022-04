Flamengo, Thiago Maia apre a Vidal: "Sarebbe il benvenuto"

A dispetto di un contratto in essere fino al 30 giugno 2023, quella che sta per concludersi dovrebbe essere l’ultima stagione con la maglia dell’Inter e nel calcio italiano per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, classe 1987, non fa mistero infatti da diverse settimane della volontà di chiudere la carriera in Sudamerica e in particolare al Flamengo.

Vidal-Inter, sarà divorzio Vidal, sempre molto attivo sui social, ha mandato diversi “segnali” del proprio gradimento riguardo all’approdo nel campionato brasiliano, facendo anche arrabbiare in più di un’occasione i tifosi dell’Inter dato che i post su Instagram di “King Arturo” sono arrivati spesso e volentieri alla vigilia di partite importanti per la stagione della squadra nerazzurra.

Flamengo, Thiago Maia "chiama" Vidal Ora, però, dal Flamengo arriva un feedback importante, che non potrà che fare la gioia di Vidal. L’autore è Thiago Maia, centrocampista del club rubonegro, che in un'intervista a 'SBT' si è espresso in questi termini circa il possibile approdo di Vidal: “Credo che qualunque giocatore che viene al Flamengo possa dare un grande contributo, soprattutto uno come Vidal, che ha giocato in tanti club in Europa. Non so come stia andando la trattativa, ma se arriverà sarà il benvenuto”.