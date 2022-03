Vidal, il nuovo look 'spacca' sui social: "Si cambia per migliorare"

L’Inter è tornata al successo contro la Salernitana, ma non al primo posto in campionato, appannaggio del Milan dopo il colpaccio in casa del Napoli nel posticipo della 28ª giornata. La corsa allo scudetto è comunque apertissima e i nerazzurri guardano al futuro con ottimismo grazie alla ritrovata vena realizzativa di Lautaro Martinez.

Arturo Vidal star su Instagram: il nuovo post scatena i followers A poche ore dalla “mission impossible” di Liverpool nel ritorno degli ottavi di Champions League, dove la squadra di Inzaghi sarà chiamata a provare a rimontare lo 0-2 di San Siro, chi non perde modo di far parlare di sé è Arturo Vidal, ancora protagonista sui social networks. Pochi giorni dopo aver preconizzato un futuro agonistico in Brasile attraverso un “gioco” su Instagram non troppo apprezzato dai tifosi dell’Inter, ancora delusi per la prova non esaltante del cileno nello spezzone di partita giocato in Coppa Italia contro il Milan, King Arturo ha sorpreso tutti sfoggiando un nuovo look.

Inter, ecco il nuovo Vidal "ossigenato" Ecco allora un nuovo post su Instragram, attraverso un altro video, ancora ad effetto, nel quale Vidal compare prima in versione “tradizionale” e poi con la cresta argentata. Segue il soddisfatto sorriso d’ordinanza per i propri oltre 16 milioni di followers, che hanno reagito con inevitabile meraviglia. "Si cambia sempre per migliorare", il commento di Vidal al post.