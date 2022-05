"Bremer, c'è anche il Leicester: Praet al Torino nell'affare"

Non solo Chelsea. Si avvicina il termine della stagione e, come prevedibile che fosse, il club pretendenti per Gleison Bremer iniziano ad aumentare. Oltre ai Blues, infatti, l'Inter e la Juventus dovranno fare i conti con un'altra società di Premier League interessata al difensore del Torino: il Leicester City di Brendan Rodgers, che oltre all'offerta economica - ancora da quantificare, tenendo conto che il Toro valuta il ragazzo circa 45 milioni di euro - vorrebbe inserire nella trattativa il passaggio definitivo in granata di Dennis Praet, attualmente in prestito proprio dalle Foxes. A riportare l'indiscrezione, il Daily Star.