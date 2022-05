Daily Star: "Matic va alla Juve, 11 milioni alla firma"

Juve, dall'Inghilterra: "Bianconeri su Matic a parametro zero"

Oltre a ciò, la Juve proporrebbe all'ex Chelsea 5 milioni a stagione. Un leggero ridimensionamento rispetto allo stipendio percepito nel club mancuniano, pari a 6 milioni all'anno. L'anagrafe dice 34 anni (il prossimo 1° agosto), quindi non un'idea esattamente improntata sula linea verde, ma è indubbio che l'esperienza e la qualità di Matic potrebbero garantire il salto di qualità alla fase enevralgica di Massimiliano Allegri.

Juve: "Per Matic, 11 milioni di euro alla firma"

Arrivato a Old Trafford nel 2017 dal Chelsea, Matic ha totalizzato 154 presenze e 4 reti coi Red Devils. Nella stagione in corso, scendendo nei particolari, conta fin qui 32 presenze (di cui 23 in Premier League) e 4 assist vincente. Non fa più parte della nazionale serba che affronterà il Mondiale in Qatar, avendola lasciata nel 2020 "per concedere spazio - come da lui stesso ammesso - a giocatori più giovani".