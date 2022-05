Lukaku sui social: “Ho tenuto la bocca chiusa, nessuno parli a nome mio”

Lukaku: “Non lascerò parlare qualcuno al posto mio”

Si è parlato molto di un possibile ritorno di Lukaku all'Inter, ma questa non è stata l'unica voce di mercato che ha riguardato l'attaccante che, in maglia nerazzurra, aveva vinto lo scudetto con Antonio Conte in panchina. L'agente del giocatore ha ipotizzato anche un possibile scenario che vedrebbe il suo assistito al Milan, ma ha puntualizzato anche lui: “La situazione va valutata con attenzione. Ora c'è un terzo posto da difendere e la finale di Fa Cup: Romelu è concentrato su questo, non abbiamo parlato di altro”. Si è parlato anche di un'ipotesi suggestiva: Lukaku di nuovo con Conte, ma al Paris Saint Germain. Lukaku però in questo momento ha la bocca cucita sul futuro e non vuole che si speculi: “Non lascerò che nessuno parli al posto mio. Ho tenuto la bocca chiusa, sono focalizzato sul dare una mano alla squadra in questo finale di stagione al meglio possibile. Così se qualcuno dirà qualcosa su di me e sul club, non sarà a mio nome”.