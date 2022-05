Dall'Inghilterra: "Tottenham su Lautaro, Conte lo vuole per la Champions"

Manca ancora una giornata di Premier League per decretare chi riuscirà a conquistare l'ultimo posto in Champions League tra Tottenham e Arsenal . Gli Spurs di Antonio Conte hanno un vantaggio di due punti sui Gunners e possono contare su due risultati a favore su tre sui cugini nella gara contro il già retrocesso Norwich, mentre gli uomini di Arteta saranno impegnati contro l'ostico Everton con l'unico obiettivo di vincere. La qualificazione del Tottenham sarebbe una vera e propria beffa per l'Arsenal, che anche in sede di mercato potrebbe assistere allo sgarbo su Lautaro Martinez .

Lautaro infiamma la Premier

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è infatti uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. I nerazzurri hanno fissato la quota per la cessione e tanto i Gunners quanto gli Spurs potrebbero raggiungerla agilmente grazie ai ritorni economici dovuti dalla qualificazione in Champions League. Ma il Tottenham può di certo giocarsi una carta in più, quell'Antonio Conte che ha già allenato il "Toro" all'Inter e che vorrebbe riabbracciarlo a Londra. Secondo quanto riportato dal Mirror, l'intenzione del tecnico pugliese sarebbe quella di chiedere uno sforzo alla società del patron Levy per l'acquisto dell'argentino, con una spesa fissata sugli 82 milioni di euro.

Lautaro-Tottenham, il tridente dei sogni

Dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League, il Tottenham si fionderebbe dunque sul numero 10 nerazzurro che quest'anno ha sorpreso e segnato tanto con l'Inter. Arrivasse l'accordo con Lautaro, gli Spurs potrebbero contare su un tridente di lusso per la prossima stagione. Con un Son strabiliante e un Harry Kane che ha chiuso definitivamente all'addio, l'argentino sarebbe la pedina perfetta da regalare a Conte per un reparto offensivo che quest'anno non è andato oltre i 64 gol in Premier League, di cui oltre la metà (37) sono arrivati proprio dalle due punte citate.