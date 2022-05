Inter, Lautaro e il futuro di Dybala: "Deciderà dopo le partite dell'Argentina"

Assorbita la delusione per la mancata conquista dello scudetto della seconda stella, Lautaro Martinez si sta preparando per il finale di stagione da vivere con la nazionale argentina. Il primo appuntamento all’orizzonte, il più atteso e prestigioso, è la cosiddetta “Finalissima”, che metterà di fronte a Wembley il 1° giugno l’ Argentina campione del Sud America e l’ Italia campione d’Europa.

Dal ritiro della Seleccion a Bilbao, il Toro ha però parlato anche di Inter, o meglio di quella che potrebbe essere l’Inter che verrà, magari con un argentino illustre in più in rosa come Paulo Dybala . Martinez non si è ovviamente sbilanciato sulla futura squadra del connazionale dopo la separazione dalla Juventus, ammettendo però di aver parlato con l’amico e collega durante il ritiro e dando una tempistica della scelta della Joya: "Abbiamo parlato di tante cose, della sua situazione e non solo, ma oggi Paulo pensa solo alla Nazionale: il suo futuro si deciderà quando queste partite saranno finite. È un giocatore con molta qualità, personalità e spero che giochi dove si sente più a suo agio, dove è felice".

Argentina, Lautaro e il sogno realizzato di partecipare al Mondiale

Lautaro ha poi parlato della sfida contro l'Italia e dell'avvicinamento al primo Mondiale della carriera: "Sarà una partita importante per noi per quello che rappresenta il rivale, al di là del fatto che non parteciperà al Mondiale. Per noi sarà un test importante per capire il nostro livello. Partecipare ad un Mondiale è un sogno per ogni calciatore, ne parlo sempre con la mia famiglia. Speriamo di riusicre a lasciare un segno. Ci avviciniamo alla manifestazione con fiducia dopo la vittoria della Coppa America, lavoriamo da tempo con il mister e ci troviamo bene".