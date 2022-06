Lukaku e Dybala all’Inter? Tutte le vie possibili

MILANO - Riaccogliere il “figliol prodigo” Lukaku oppure rilanciare il simbolo juventino Dybala? Il popolo nerazzurro è libero di sognare e di scegliere. Lo può fare perché Marotta, Ausilio e Baccini hanno messo in piedi le impalcature di entrambe le clamorose operazioni. La scorsa settimana, in un incontro in viale Liberazione, a un rappresentante dell’argentino sono state spiegate le condizioni attraverso cui potrebbe sbarcare in nerazzurro, ovvero un triennale (con opzione) da 7 milioni a stagione, bonus compresi. Con la necessità, però, di attendere la sistemazione di Sanchez, prima di chiudere.