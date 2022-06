L'agente di Udogie ha incontrato l'Inter: "Incontro piacevole"

Dopo pranzo, l'agente di Destiny Udogie è entrato nella sede dell' Inter . Stefano Antonelli ha incontrato Beppe Marotta e gli uomini mercato nerazzurri. Il giocatore dell' Udinese non interessa solo all'Inter, ma anche ad altre squadre italiane e straniere. Negli ultimi giorni, la sede nerazzurra è stata un continuo andirivieni di agenti. Marotta intende consegnare a Inzaghi la formazione al completo per l'inizio della preparazione. Dopo l'incontro, Antonelli ha detto: "E' stato un incontro piacevole, ci riaggiorneremo. C'è una possibilità concreta di vederlo all'Inter? Sono discorsi da rivedere in futuro".

Udogie-Inter: operazione possibile?

Sono tre le opzioni dell'Inter per la fascia dopo la partenza di Perisic, per affiancare Gosens che dovrebbe essere nelle intenzioni il titolare. C'è il cagliaritano Bellanova, c'è il genoano Cambiaso e poi c'è appunto Udogie. Bisognerà capire fin da oggi se ci sono le condizioni per una trattativa con l'Udinese. Al momento il giocatore più vicino pare essere Bellanova, ma il casting prosegue.

Con Cambiaso c'è stato un primo incontro e probabilmente ce ne sarà un secondo. Prima di chiudere, l'Inter vuole avere tutte le carte sul tavolo.

Naturalmente questo non è l'unico fronte su cui lavora Marotta: c'è da capire se bisognerà affondare per un difensore centrale, domani è in programma un incontro per Asllani, in attacco ci sono le opzioni Dybala e Lukaku, con il primo molto vicino e il secondo che sta facendo il possibile per liberarsi dal Chelsea. Dall'altra parte, se entrerà qualcuno, uscirà qualcun altro: in questo senso ci sono Vidal, Sanchez e Correa indiziati.