“Chelsea e Inter iniziano a trattare per Lukaku: si spera di chiudere per domenica”

Potrebbe trattarsi di una trattativa lampo, pochi giorni per definire il prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea all'Inter. Come scrive il Telegraph, infatti, le due società avrebbero iniziato a trattare per l'attaccante belga e conterebbero di chiudere entro domenica, così che i nerazzurri possano usufruire del Decreto Crescita, il cui termine è il 30 giugno.