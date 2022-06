MILANO - È la settimana decisiva per il futuro di Ionut Radu (25). Il portiere di proprietà dell’Inter intende continuare a giocare in Serie A dove Cremonese ed Empoli - che può vendere Guglielmo Vicario (25) dopo averlo riscattato dal Cagliari, alla finestra Fiorentina e Lazio - duellano per assicurarsi le sue prestazioni. La sua scelta verrà comunicata entro domenica: partirà in prestito e si aggregherà alla sua nuova squadra già in ritiro.