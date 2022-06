"Lautaro, tentazione Premier: porte aperte solo ai club che giocano la Champions"

I primi passi della campagna acquisti estiva 2022 dell’Inter stanno riguardando l’attacco. La trattativa con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku e quella per l’ingaggio dello svincolato Paulo Dybala sembrano disegnare un reparto titolare tutto nuovo per Simone Inzaghi, primo fautore dell’operazione che può riportare il belga ad Appiano Gentile.

Inter, quale sarà il big sacrificato sul mercato? Il tecnico piacentino, tuttavia, dovrà anche fare i conti con qualche cessione importante per garantire la sostenibilità economico-finanziaria del club. Da Milan Skriniar a Denzel Dumfries i nomi di top players nerazzurri che potrebbero venire sacrificati sono diversi, ma al momento tutto tace in attacco, dove nonostante i due grossi calibri in arrivo Inzaghi non vorrebbe rinunciare né al fedelissimo Joaquin Correa e neppure a Lautaro Martinez.

Lautaro vuole restare all'Inter, ma... Il futuro del 'Toro' è però tutto da scrivere, dal momento che l’argentino non potrebbe certo accettare un ruolo defilato rispetto al duo Lukaku-Dybala, quello che invece, pur di restare a Milano, potrebbe venire digerito di buon grado dallo stesso Correa. Lautaro, attualmente in vacanza dopo gli impegni delle nazionali, ha fatto sapere più volte di non voler prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare l’Inter, eppure dall’Inghilterra continuano a rimbalzare voci sui grandi club della Premier pronti a fare ponti d’oro per un giocatore reduce dalla miglior stagione della carriera a livello realizzativo e protagonista anche con l’Argentina.