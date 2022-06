Lukaku all’Inter, i regali per Inzaghi sono tre

MILANO - Il conto alla rovescia si è solo fermato per una manciata di ore in corrispondenza del week end, ma la trattativa non è saltata e il sogno del popolo interista di riavere Romelu Lukaku alla Pinetina è più vivo che mai. Perché il faccia a faccia che potrebbe essere decisivo è stato solo rimandato all'inizio della prossima settimana ma le possibilità della dirigenza di viale della Liberazione di veder tornare in prestito il ragazzone di Anversa restano elevate. Con lui naturalmente tornerebbe il carico di gol che è mancato nel momento decisivo dell'ultima stagione, diciamo da metà marzo in poi, quando Dzeko si è bloccato e il peso offensivo è stato tutto sulle spalle di Lautaro Martinez. Lukaku in due anni all'Inter ha segnato 64 reti, 34 la prima memorabile stagione, 30 la seconda nella quale ha festeggiato lo scudetto. Avere un 9 così cambierebbe la "vita" di Inzaghi che non a caso lo ha messo al primo posto della lista dei suoi desideri.