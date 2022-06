Inter, Marotta: "Lukaku e Dybala? Ci siamo buttati a capofitto"

" Romelu Lukaku e Paulo Dybala ? Ci siamo buttati a capofitto non appena sono nate condizioni di mercato favorevoli all' Inter . Sono profili che possono essere molto importanti per noi e faremo il possibile per prenderli. Se ci riusciremo bene, altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi". Questo il pensiero dell'amministraztore delegato Giuseppe Marotta , intervenuto alla trasmissione Radio Anch'Io Sport su Radio 1.

Inter, Marotta: "Lukaku, Dybala? Ci siamo buttati a capofitto. Bremer? Vedremo..."

Il dirigente nerazzurro ha proseguito: "Oggi non credo sia il giorno degli annunci, ma stiamo lavorando sodo per arrivare a conclusioni positive delle trattative in corso. Gleison Bremer? Certamente faremo di tutto per trattenere i nostri difensori. Su di lui posso dire che si tratta di un centrale di caratura mondiale europea e mondiale: sicuramente sul brasiliano sono vive le nostre attenzioni".

Inter, Marotta: "Lukaku pista percorribile. Lautaro indispensabile"

Quindi, Marotta è tornato a parlare di Lukaku: "La pista è percorribile, non mi nascondo, ma dobbiamo ancora definirla per bene. Con Piero Ausilio stiamo cercando di costruire la migliore Inter possibile, ma nel pieno rispetto dei parametri economico-finanziari che ci siamo imposti". E ancora: "Abbiamo il nostro business plan per chiudere in attivo la nostra campagna trasferimenti e abbassare il costo degli stipendi. Lautaro Martinez? Ripeto, stiamo cercando di costruire una squadra forte e, in questo senso, lui è indispensabile".