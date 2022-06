"Inter, il Real pensa a Dzeko come vice-Benzema"

E' ormai cominciato il countdown per il ritorno di Romelu Lukaku all' Inter . Calcolando anche l'affaire Paulo Dybala , chiaramente c'è chi - nella rosa nerazzurra - sta pensando inevitabilmente a come riorganizzare il proprio futuro professionale. E questo qualcuno è Edin Dzeko .

"Dzeko nome perfetto come vice-Benzema"

Una prima parte di stagione a tratti straripante, un girone di ritorno in sordina. L'attaccante bosniaco resta, ad ogni buon conto, uno dei più grandi attaccanti in Europa che, nonostante l'anagrafe calcistica non gli sorrida più come un tempo, vanta ancora parecchio credito nei top club internazionali. Come il Real Madrid: i campioni d'Europa, secondo Sport, stanno seriamente valutando il profilo dell'ex Roma come alternativa di altissimo livello a Karim Benzema.

"Il valore di Dzeko è di 4 milioni. Il Real Madrid valuta la situazione"

Il club campione d'Europa si starebbe quindi organizzando per portare Dzeko alla Casa Blanca. Il valore del suo cartellino - scrive Sport - calcolando che il contratto coi nerazzurri scadrà il 30 giugno 2023, è di 4 milioni e nei piani tecnici di Carlo Ancelotti non rientrano i vari Luka Jovic e Mariano Diaz, che si avviano a cessione certa".