"Sebastiano Esposito, ancora niente Inter: tutto fatto per il prestito all'Anderlecht"

Non è bastata una buona stagione al Basilea con 7 reti (6 in campionato, con 23 presenze, e una in Conference League) a Sebastiano Esposito per fare ritorno in pianta stabile all' Inter . La società nerazzurra ha subito cercato un nuovo club a cui girarlo in prestito.

"Inter, nuovo prestito per Esposito: dopo il Basilea, ecco l'Anderlecht"

Di nuovo all'estero, peraltro. In una realtà comunque prestigiosa come l'Anderlecht. A confermarlo il quotidiano belga La Dernière Heure/Les Sports, che riferisce come l'attaccante classe 2002 sia "atteso nella giornata di domani (lunedì 27 giugno 2022, ndr) dalle visite mediche per il club di Bruxelles. Dopodiché la firma e la conclusione della trattativa basata sulla formula del prestito dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto".

Inter, le parole di Esposito sui giovani calciatori italiani all'estero: "E' necessario"

Proprio nei giorni scorsi, a margine del periodo della Nations League, Esposito aveva analizzato la situazione dei giovani calciatori italiani all'estero: "È un momento difficile per la Nazionale, non è stato certamente bello aver mancato la qualificazione ai prossimi Mondiali, ma pochi mesi fa abbiamo vinto un Europeo e bisogna rimanere calmi e darci tutti una mano. Poco spazio per i giovani in Italia? Noi dobbiamo crescere, ma per farlo bisogna giocare perché gli allenamenti possono aiutare a migliorare, ma la partita è fondamentale, altrimenti il commissario tecnico Roberto Mancini non può fare miracoli".