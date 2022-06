"L'ex Inter Vrsaljko verso la Grecia: il croato a un passo dall'Olympiacos"

Il futuro dell'ex Inter Sime Vrsaljko sarà in Grecia. Il terzino destro croato "box to box" è arrivato in scadenza di contratto con l' Atletico Madrid e non rinnoverà coi Colchoneros . Su di lui, secondo As, ci sarebbe l' Olympiacos , che spera di poterlo annunciare ufficialmente nei prossimi giorni.

I Colchoneros avevano l'acquistato nel 2016 dal Sassuolo (che a sua volta l'aveva portato in neroverde dal Genoa) per 18 milioni di euro. Quindi, nell'estate 2018, il passaggio all'Inter di Luciano Spalletti: 6,5 milioni di euro di prestito oneroso ed altri 17,5 per l'eventuale riscatto. Che non verrà esercitato: Vrsaljko collezionerà appena 13 presenze complessive, martoriato dagli infortuni al ginocchio (operato nell'arco della stagione).

Al ritorno all'Atléti, il croato resta comprimario. Nell'ultima stagione, viene rispolverato a fine gennaio con la partenza di Kieran Trippier al Newcastle. Ora, l'approdo in Grecia che, per il classe 1992, sa tanto di "buen retiro". "La formazione del Pireo - sempre secondo As - ha proposto un contratto di due anni con opzione per il terzo".