Bremer all’Inter, arriva il segnale del difensore

INVIATO AD APPIANO - L’Inter gioca d’anticipo. Perché vuole evitare una pericolosa asta con la Juventus e perché non intende perdere Gleison Bremer. Lunedì pomeriggio il club nerazzurro ha messo in agenda un incontro con il patron del Torino, Urbano Cairo, per discutere dell’acquisto del centrale brasiliano, primo obiettivo di Simone Inzaghi per puntellare la difesa. Anche se nelle prossime 48-72 ore la cessione di Skriniar al Psg non verrà conclusa (complicato ora ipotizzare la fumata bianca) e non ci saranno contanti “freschi”, Marotta, Ausilio e Baccin cercheranno comunque un modo per sbaragliare la concorrenza della Juve, che ritiene Bremer il primo nome per l’eventuale sostituzione di De Ligt. Il club di viale della Liberazione ha capito che non c’è tempo da perdere e, dopo che mercoledì ha sondato il terreno con il ds Vagnati attraverso l’opera preziosa del suo intermediario, Paolo Busardò, è pronto a scendere in campo. Il faccia a faccia con Cairo è giudicato l’unica mossa possibile per trovare un’intesa e mettere fuori gioco la Signora.

Bremer, intrigo internazionale La vicenda Bremer sta diventando un intrigo visto che le principali pretendenti al numero 3 granata hanno entrambe le mani legate: l’Inter non ha ancora ceduto Skriniar al Psg e dunque, in teoria, non ha i soldi per chiudere l’operazione con il Toro; la Juventus, che non ha l’accordo con il Bayern Monaco per De Ligt, non è nelle condizioni di superare l’offerta dei nerazzurri. In mezzo, come detto, ci sono i bavaresi, che sembrano orientati a far partire Lewandowski in direzione Barcellona (il polacco si presenta in ritardo agli allenamenti per mettere pressione) e ottenere così i soldi per il rilancio per De Ligt, e i francesi, che trattano Kimpembe con il Chelsea sperando di incassare i milioni utili ad aumentare la proposta per Skriniar. Di certo lo slovacco oggi non partirà per la tournée in Giappone come auspicava Galtier. Se da Parigi non arriverà la proposta “giusta”, diciamo tra 65 e 70 milioni (bonus compresi), Zhang potrebbe decidere di tenersi il “suo” Milan, ma rinforzare comunque la difesa con Bremer. In che modo? Utilizzando i soldi della cessione di Pinamonti e il cartellino di Casadei, contropartita tecnica gradita al Toro. Quest’ultima ipotesi è complicata perché richiede sia una serie di “incastri” nelle trattative per “Pina” e per Bremer sia l’obbligo di vendere un big nei restanti giorni di questa finestra estiva, a gennaio o entro il 30 giugno 2023. L’Inter, però, vuole giocarsi il tutto per tutto.

Inter, la proposta La dirigenza nerazzurra ha capito che la proposta avanzata, quella da 28-30 milioni bonus compresi, non basta. La formula individuata, prestito con obbligo di riscatto, non sembra un problema, un’intesa sul valore della contropartita Casadei (7-8 milioni) è possibile, ma è chiaro che Cairo non mollerà il suo gioiello se il valore del trasferimento non si avvicinerà o toccherà i 40 milioni: 33-34 più bonus? Scontando naturalmente dai 33-34 la valutazione di Casadei. Il tentativo sarà fatto come detto lunedì o martedì sia per mettere fuorigioco la Juventus e il Chelsea, che non ha ancora preso né Aké né Kimpembe, sia per soddisfare Bremer, che da tempo si è promesso all’Inter e ora è impaziente. Il suo agente è a Milano convinto che il momento decisivo sia arrivato.