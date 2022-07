"Psg, Galtier ha scelto il 3-5-2: Skriniar pista viva, ma l'affare è in stallo"

Sarà un weekend di riflessione in casa Psg quello che precederà la partenza per il Giappone, sede della tournée estiva della squadra di Christophe Galtier .

Il mercato non ha ancora regalato acquisti significativi e questa è già una notizia per una squadra abituata da anni a prendersi le prime pagine non solo sportive grazie ai propri, costosissimi, acquisti, ma i tifosi dovranno abituarsi alla nuova linea dettata dal presidente Al-Khelaifi , evidentemente scoraggiato dai continui flop vissuti in Champions nonostante una rosa grandi firme.

Psg, obiettivo un rinforzo per reparto

Ciò nonostante la coppia di dirigenti che si occupa di mercato, composta dal ds Henrique e dal consulente Campos, è al lavoro per puntellare l’organico in tutti i reparti, compreso il centrocampo, dove si punta decisi su Renato Sanchese, e l’attacco, reparto dove però i fuoriclasse certo già non mancano e che dovrebbe essere arricchito dal solo Hugo Ekitike, giovane rivelazione dell’ultimo campionato in arrivo dallo Stade de Reims.

"Ottimismo per Skriniar, Galtier ha scelto il 3-5-2"

Quanto alla difesa, il nome di riferimento è quello di Milan Skriniar, per il quale c’è una trattativa aperta con l’Inter. Le parti sono ancora distanti, l’Inter non sembra voler abbassare di molto le proprie pretese, quindi a Parigi, come riportato da 'Le Parisien', sanno di dover andare oltre i 60 milioni offerti fino a questo momento. D’altro canto l’incontro fissato tra la stessa Inter e gli agenti di Gleison Bremer per lunedì mettono per certi versi spalle al muro i dirigenti nerazzurri, già consapevoli di dover effettuare una cessione importante. Insomma, una nuova offerta per l’Inter è in arrivo. Sarà quella giusta? Galtier sembra aver individuato il 3-5-2 come modulo-base, scelta che faciliterebbe ulteriormente l’inserimento di Skriniar, che quasi sicuramente sta per vivere il suo ultimo weekend da uomo-mercato…