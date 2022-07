Inter, striscione dei tifosi sotto la sede: “Skriniar non si tocca”

Dybala alla Roma e Bremer alla Juve in poche ore sono state scosse negative troppo forti per i tifosi dell'Inter. Che ora hanno paura di perdere anche il leader della retroguardia, ossia Milan Skriniar, dato per sicuro partente in direzione Psg prima che i bianconeri soffiassero ai nerazzurri il centrale del Torino. Così, la Curva Nord dell'Inter si è fatta sentire con uno striscione sotto la sede del club, in via Liberazione.

I tifosi dell'Inter: “Patti chiari e amicizia lunga” Lo scontento del popolo interista è in quello striscione: “Patti chiari e amicizia lunga. Skriniar non si tocca”. Al momento, però, la situazione è in continua evoluzione. A quanto pare, infatti, i dirigenti nerazzurri in un incontro con i tifosi avrebbero detto loro che al momento non ci sono garanzie sulla permanenza del difensore. Se il Psg dovesse arrivare a sborsare 70 milioni (è sempre fermo a 60), l'Inter potrebbe cedere il centrale slovacco.