Inter, Marotta non si sbilancia su Skriniar: "Ne abbiamo già parlato"

L’approdo del difensore brasiliano alla Juventus potrebbe però coincidere con la permanenza in nerazzurro di Milan Skriniar, “invocata” apertamente dai tifosi attraverso uno striscione esposto nella giornata di mercoledì . La società ha però risposto di non poter garantire che lo slovacco non sarà ceduto qualora il Psg o altri top club interessati presentassero una proposta ritenuta soddisfacente.

Marotta non chiude a Milenkovic: "Ne parleremo"

Il concetto è stato ribadito dallo stesso amministratore delegato Giuseppe Marotta, incalzato dai giornalisti all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A, tenutasi in via Rosellini a Milano. Il dirigente varesino, non in vena di molte parole, si è limitato a un “Ho già parlato” prima di salire in macchina rispondendo ad una precisa domanda sul futuro di Skriniar. Più indicativi gli indizi forniti circa la trattativa con la Fiorentina per Nikola Milenkovic, difensore che potrebbe approdare all’inter a prescindere da quello che sarà il futuro di Skriniar: "Parleremo, parleremo".