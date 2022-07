"Psg, accordo con il Lipsia per Mukiele": Skriniar è sempre più lontano

L’arrivo in società di Luis Campos come consulente di mercato ha seguito il giro di vite anticipato dal presidente Nasser Al-Khelaifi, così un anno dopo l’arrivo di Messi quasi alla fine di luglio la campagna acquisti del Psg ha visto solo tre innesti: Vitinha e Ekitike, costati 80 milioni in due, e un terzo in arrivo, Nordi Mukiele dal Lipsia.

"Psg, tutto fatto per Nordi Mukiele"

Per il centrale difensivo classe '97, come riporta 'L’Equipe', il Psg ha raggiunto una base d’accordo con la società tedesca, che si aggiunge a quello che l’entourage del giocatore, il cui contratto con il Lipsia sarebbe scaduto nel giugno 2023, aveva già raggiunto con il club della capitale. Le cifre non sono state note, ma l’affare dovrebbe essersi chiuso per meno di 20 milioni di euro, molto meno di quanto a Parigi si sono sentiti chiedere dall'Inter per Skriniar.

Psg, Kimpembe verso la permanenza

Lo stesso tecnico del Psg, Christophe Galtier, aveva anticipato nelle scorse ore l’imminente arrivo di un difensore, ma non è ancora certo se i parigini chiuderanno qui la campagna rafforzamenti per la retroguardia o se nelle prossime settimane ci sarà un ritorno di fiamma per Skriniar dopo i ripetuti no dell’Inter alle offerte da 60 milioni. Molto potrebbe dipendere dal futuro di Presnel Kimpembe, che è ancora nel mirino del Chelsea.